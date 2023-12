Valus löök! Harry ja Meghan võeti Suurbritannia aasta tähtsaima pulma külaliste nimekirjast maha

Ajaleht Mirror kirjutab, et tegemist on järgmise aasta tähtsaima pulmaga nii Briti sinivereliste kui ka kõrgseltskonna seas. Grosvenor, kes kannab tiitlit Westminsteri hertsog, oli aastaid Suurbritannia ihaldusväärseim poissmees ning Bloombergi hinnangul on ta väärt üle 9,42 miljardi inglise naela. Hertsogi tiitli päris ta oma 2016. aastal surnud isalt Gerald Grosvenorilt.