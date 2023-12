Tänavune „Jõulutunnel“ toetab enneaegselt sündinuid ja väikelapsi

„Kahjuks on Eestis kasvavaks probleemiks enneaegsete laste sünd. Järjest rohkem on selliseid sünnitusi, millega ei saada hakkama ainult tavaolukorras ämmaemandaga, vaid vajatakse abiks lisapersonali ja lisavahendeid,“ selgitab SA Sünnitusmajade Fondi juhatuse liige Laine Randjärv.

SA Sünnitusmajade Fondi eesmärk on aidata kõiki 12 Eestis tegutsevat sünnitusmaja, et igal pool oleks uut elu alustades võimalik tunda end hoitult ja turvaliselt. Fond on püsivas kontaktis kõikide sünnitusmajadega ja näeb, et kriitiliste olukordade ennetamisel ja lahendamisel on suurimaks vajaduseks vastsündinute elustamislauad ja kuvöösid. Ühe seadme hind ulatub 40 000 euroni.