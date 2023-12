KUUMAD KLÕPSUD | Pahameel ei heiduta: Heidi Klum jätkab tütrega poolpaljalt poseerimist

„Pesupiltide tegemine koos oma emaga on endiselt veider,“ seisab Leni Instagrami postituse kommentaariumi populaarseimas sissekandes. „Nendel fotodel on tütar kujutatud kuidagi lapselikult, mis teeb asja veidramaks,“ märkas ka teine huviline. „See kampaania on täiesti vale. Sellega, et nad on kaasanud bioloogilise ema-tütre duo, kus nad kergemeelselt pesus „mängivad“, meenutab lihtsalt lapse seksualiseerimist, kuigi ta on juba täiselaine. Te ei kingi ju perekonnasiseselt punast pitsist pesu,“ mõtiskleb ka kolmas kommentaator.

Supermodelli vanim laps Leni, kelle bioloogiliseks isaks on Itaalia ärimees Flavio Briatore, sõlmis 2021. aastal lepingu CAA modelliagentuuriga, kuid alates sellest ajast on tema karjääri saatnud negatiivsed kommentaarid. Näiteks ei usu paljud modellinduses tegutsevad eksperdid, et Leni on piisavalt pikk, et olla modell. Vaatamata sellele on ta viimaste aastate jooksul teinud muuhulgas kampaaniaid näiteks Diori ja Filaga. Koos supermodellist emaga on ta olnud ka moeajakirja Vogue kaanel.