Sel aastal isaks saanud Taukar kiidab elukaaslast: mu lapsel on väga vedanud, sest tal on väga hea ema

Aprilli alguses sündinud laps on tekitanud mõnusa segaduse Taukari ja tema elukaaslase Kerli Kivilaane kodus. Nimelt meenutas mees, kuidas ta käis hiljuti Birgit Sarrapil külas, kes hoiatas ette, et tema kodu ei ole hetkel kõige puhtam. Taukari sõnul oli see kodu aga hoopis steriilselt puhast ning ta oleks tahtnud Sarrapile näidata, milline tema elamine pisikese beebi kõrvalt välja näeb.

„Kujutad ette, mul väike poeg saab nüüd kaheksakuuseks. Tal on juba mingid asjad, millest ta on välja kasvanud, kujutad ette. Need asjad siis nüüd ootavad oma uusi omanikke,“ kirjeldas Taukar segadust oma kodus ning vaadates kaamerasse andis ta mõista, et tema ja Kivilaane lapse asju saab soetada Facebooki marketplace’ist ehk asjade kauplemiseks mõeldud platvormil.

Saates tunnistas muusik, et lapse sünniks oli tegelikult raske valmistuda. „Aga see kujunes selliseks, et see tõesti on nii tore. Ma olen väga tänulik, et see on mu ellu tulnud,“ tõdes Taukar.

Anu Välba küsimuse peale, et milline isa tuntud muusik on, selgitas Taukar, et ta proovib olla nii hea isa kui ka tema lapse ema on. „Ta on minus parem, ma tajun seda. Ta on hoolivam, hellam ja mu lapsel on väga vedanud, sest tal on väga hea ema. Ma proovin tema moodi olla,“ kiitis Taukar laulmisega tegelevat elukaaslast.