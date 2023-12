„Ma tahaks kõik korraks maha jätta!“ Pedaja abikaasa paljastas juba poolteist kuud tagasi põhjuse, miks ta abielus õnnelik ei ole

Juba episoodi alguses kirjeldab Gethel saatejuht Tomas Legrantile, kes on ka Pedaja sõber ja telenäo skandaali kiskunud blogija Malluka peigmees, kuidas ta poleks äärepealt podcasti salvestusele tulnudki. Nimelt oli Gethelil ja Lauril keenud kodus tunded üle. „Oli hetk, kus ma mõtlesin, et ma ei tule. See ei olnud kuidagi seotud sinuga, vaid hoopis minu loomusega ja natuke Lauriga. Me oleme keevalised ja väike laps minus hakkas mossitama,“ selgitas tänaseks lahku läinud paari naispool.

Hiljem selgitas Gethel, et kuigi ta on väga õnnelik, et tema ellu on tulnud Lauri, nende laps ja ühine kodu, siis pärast 27-aastaseks saamist hakkas tema hinge närima see, et mida kõike ta veel suudaks ja tahaks ära teha.