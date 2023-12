VÕRDLE | Kas Christina Aguilera on kõhnenemisega liiale läinud? Lauljatari ei tunne enam äragi!

Sel kuul oma 43. sünnipäeva tähistav popstaar postitas mõne päeva eest TikToki video, kust ei tunne Aguilerat enam äragi. Nii mõnigi fänn rõõmustab, et Aguilera on jõudnud samasse vormi, mis tal oli 20 aastat tagasi ehk tema karjääri tipphetkel, kuid on ka neid, kes arvavad, et naine on läinud liiale. „See peab olema tehisintellekti poolt loodud video,“ seisab ühes populaarseimas kommentaaris. „See on Christina Kardashian,“ viskab nalja teine fänn.