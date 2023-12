„Me oleme tema isaga šokis!“ Ukraina esileedi paljastas fakti oma tütre eraelust

Presidendiproua kirjeldas The Economisti podcastile antud intervjuus, et nende 19-aastane tütar Oleksandra on leidnud endale peigmehe. „Ta kohtus oma poiss-sõbraga. Esimene armastus ja nüüd oleme tema isaga šokis, mida teha arusaamaga, et meie väike tüdruk polegi enam nii väike. Nii et elu läheb edasi,“ kirjeldas Ukraina esileedi hiljutist halba üllatust.

Zelenskalt uuriti, et kas tal on ikka hea meel selle üle, et tema tütar on leidnud esimese armuõnne. Esileedi vastas naerdes, et tal on sisimas küll hea meel, kuid olukord on siiski vanema jaoks stressirohke.

Ukraina presidendipaaril on lisaks 19-aastasele tütrele ka 10-aastane poeg Kirill. Varem on Zelenska avalikustanud, et nende tütar tahab õppida juurat.

Samas intervjuus sõnas Zelenska, et pärast seda, kui sõda on läbi saanud ja tema abikaasa pole enam president, loodab ta, et tema perekond saab taaskord lihtsalt neljakesi koos olla. „Me elaksime jälle koos - minu abikaasa ja meie lapsed. Koguaeg. Me saaksime võtta puhkuse ja sõita ma ei tea kuhu neljakesi pikemaks ajaks - see puhkus oleks kuu aega. Ja alles siis, pärast seda, mõtlema mina ja tema, et mis me järgmisena teeme,“ kirjeldas esileedi.