KLÕPS | „Kuhu su tagumik kadus?“ Kim Kardashiani muutunud välimus pani sotsiaalmeedia kihama

Värsked Kim Kardashianist ilmunud fotot on pannud sotsiaalmeedia kihama. Piltidel poseerib Kim pruunikas kleidis, mida kaunistab tagumiku kohal rist. Enim on pälvinud netirahva tähelepanu aga hoopis Kimi tagumik - see on tunduvalt väiksem kui varem.

Twitteris on Kimi pildid kuum teema ja enamus kirjutavad, et tõsielustaarist ärinaine on lasknud eemaldada oma BBL’i ehk Brazilian butt lift’i. Tegemist on iluprotseduuriga, kus patsiendi oma rasv võetakse kõhult, puusadelt või reitelt ja süstitakse seejärel tuharatesse. Iluoperatsiooni tulemusena tekib soovijale liivakellafiguur.

„Inimestele, kes ikka veel ei usu, et kõhn olemine on taas trendikas... Kim Kardashian on peaaegu kogu oma BBL’ist lahti saanud,“ kirjutas üks elavamat arutelu alustanud Twitteri (nüüd X) kasutaja sotsiaalmeedias ja jagas Kimist pilte. „Kuhu su tagumik kadus?“ uuris teine kasutaja Kimi postituse all tema välimust. „Minu uus vaimustus on see, et Kim Kardashian teeb oma tagumiku suuremaks või väiksemaks olenevalt sellest, kas ta mahub mõnda kleiti või mitte,“ pakkus kolmas säutsuja. „Mis ta tagumikul viga on?!“ oli järgmine säutsuja suures imestuses, kui saledama vormiga Kardashianist pilti nägi.

„Oota, see on päriselt Kim?! Esimest korda, kui seda nägin, arvasin, et inimesed teevad nalja,“ ei tundnud üks kommenteerija tõsielustaari ilma tema kuulsalt kurvika tagumikuta ära. „Kas me võiksime selle ära lõpetada, et kehatüübid on trendivad?“ uuris üks naturaalsele välimusele rõhuv kommenteerija.

Selline nägi Kimi tagumik mõned kuud tagasi välja.