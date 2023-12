VIDEO | Pisarates värske superstaar Ant Nurhan pärast võitu: tahan ennast kuulda kõigist Eesti raadiotest

Pärast uhke tiitliga pärjatud saamist sõnas Ant, et tal ei ole sõnu oma võidu kirjeldamiseks. „See viimane lugu, peale Margarethi, perfektne esitus. Kui Mihkel Raud ütles, et kas see saaks paremini olla... Ma lihtsalt üritasin ja tuli, mis tuli. Ma olen südamest tänulik Eesti rahvale, et nad valisid minu „Eesti otsib superstaari“ võitjaks,“ sõnas härda olekuga Ant sõnu otsides ja pisaraid pühkides.

„Ma olen tänulik kõigile, kes hääletasid minu poolt, kes elasid mulle kaasa, kes saatsid mulle sõnumeid sotsiaalmeedias. Ma üritan vastata neile, ma elan nendele ka kaasa. Nii suur rõõm on näha, et inimestele meeldib, mida ma teen. Ma loodan, et edasi saab paremini ja anda veel lugusid ja esitusi, mis neile veel rohkem meeldiksid,“ sõnas värske superstaar veel.

Kas rahvuselt türklane Ant plaanib oma debüütalbumiga tutvustada Eesti publikule ka türgi muusikat? Praegu tal veel albumiplaane ei ole ja jätab tulevikuplaanid selles osas lahtiseks. „Ma hea meelega esitan [türgikeelseid] lugusid, aga ma ei ole kindel, kas üldse tegelen türgikeelse muusikaga. Aga ikkagi testime – kui Eesti rahvale see meeldis, siis ma võin laulda ka. See ei ole üldse probleem. Aga esimene tunne on, et pigem veel eesti keeles lugusid [välja] lasta. Ja eesti keeles laulda mulle nii meeldib,“ sõnas Ant. „Ma tahaks ennast kuulda kõigist Eesti raadiotest,“ lausus ta veel.

Millised on Anti plaanid võidurahaga? Kuidas plaanib ta sidet Türgiga hoida? Vaata lähemalt videost!

Kuula ka superstaarisaate võitja singlit Anti esituses!