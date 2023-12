VIDEO | Superstaarisaates kolmandaks jäänud Robin Kristofer Kukk jääb esialgu Eestisse: natuke tobe oleks kohe Austraaliasse tagasi minna

„Kusjuures ma jäin see nädal päris haigeks, minu hääl kadus täiesti ära,“ paljastas Kukk tõsiasja, mis tema pühapäevast sooritust raskendas. Hääl hakkas lauljal alles laupäeval taastuma. „See oli väga õnnelik situatsioon, et ma üldse laulda sain.“

Kukk esines superfinaalis Robert Linna kitarriga. „Ma mõtlesin, et tegelikult tahaks teist kitarri – midagi erilist –, ja ma küsisin talt, et kuule, kas sa teaksid, kust ma sellise kitarri võiksin laenata, ja ta oli nii lahke, et andis mulle oma isikliku kitarri.“ Kukk ja Linna hakkasid suhtlema neljandal finaalinädalal, kui Linna kuulis, et Kuke kitarririhm oli katki läinud.