VIDEO | Staarisaates teise koha võitnud Margareth Mürk oma põhikooliõpingutest: tahan väga kooli tagasi minna

Praegu õpib ta 9. klassis, õnneks olid õpetajad staarisaate ajal vastutulelikud. Kuidas läheb Margarethi elu pärast saadet edasi? „Ma arvan, et homme (esmaspäeval – toim) luban endale puhkuse. Üks päev, et lihtsalt pärast kolme kuud välja puhata ennast. Ma tahan väga kooli tagasi minna ja ma väga ootan seda,“ avaldas ta. Veel sõnas Margareth, et on alati tubli õpilane olnud ja praegune väike paus õppetööst ei teinud kooliasju tema jaoks raskemaks.

Kuidas oli tal suurel Alexela kontserdimaja laval esineda? „Oi, see oli nii äge, see oli nii võimas! Ma lihtsalt mingi hetk jäin seisma, jäin vaatama ja mõtlesin, et see ei ole võimalik, et ma praegu siin olen. See oli ikka midagi muud, see oli tõesti võimas!“ ütles ta veel.