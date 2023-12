VIDEO | Superstaarisaate finalist Marta Lotta Kukk Taukariga lõunatamisest: ta ütles, et muusik võib omale koera võtta küll

Marta Lotta Kuke sõnul on tal pärast ootamatult staarisaatest väljalangemist väga hästi läinud - koostööpakkumisi on lauljatarile laekunud päris mitmeid. „Mul on selline tunne, et mingisugused asutused, ettevõtted ja ka muusikud on oodanud seda hetke, et millal Marta vabadusse saaks,“ muigas ta, et tema jõulud tulevad töised. „Mulle ikka hüpati selga küll.“