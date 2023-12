FOTOD | Tõeliselt prominentsed külalised! Vaata, kes väisasid KUMU uue näituse avamist

KUMUs saab alates detsembri esimesest päevast nautida Itaalia transavangardile ja Eesti külmale ekspressionismile keskenduvat näitust „Nende meeltes on lõputu universum“.

Ambitsioonika rahvusvahelise suurprojekti keskmes on 1980. aastate teise poole Itaalia ja Eesti kunstnike loominguline dialoog. Näitus toob Itaalia erakogudest ja muuseumidest Eesti publiku ette esindusliku ülevaate 1970. aastate lõpus Itaalias moodustunud transavangardi rühmituse loomingust, mis on asetatud kõrvuti 1980. aastate teises pooles Eesti kunstivälja uuendanud Raoul Kurvitza (1961) ja Urmas Muru (1961) teostega. Kuigi sündinud teisel pool raudset eesriiet, on Kurvitza ja Muru külm ekspressionism – kunstnike endi antud nimetus – justkui Itaalia transavangardi põhjamaine peegeldus.

Eesti Kunstimuuseumi jaoks on näituse üks eesmärke pöörata tähelepanu 1980. aastate Eesti maalikunstile ning selle tähendusele meie lähikunstiajaloos. Seda perioodi on kunstis nimetatud ka „kadunud kümnendiks“. Ühelt poolt hoidis kunstnikkond üleminekuaja päevapoliitikaga teatavat distantsi, teisalt jäid 1980. aastad Eesti iseseisvuse taastamisele järgnenud suurte muutuste taustal kunstiajaloole üsna ebahuvitavaks. Seetõttu vajab see kümnend veel aktiivset mõtestamist.

Näituse kuraatorid on Fabio Cavallucci ja Sirje Helme. Näituse kujunduse on teinud Kaarel Eelma, graafilise disaini Tuuli Aule, haridusprogramm Darja Andrejeva ja koordinaator on Anastassia Langinen.

Näitus jääb avatuks 19. maini.