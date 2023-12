Måneskini esisolisti süda on võetud! Seksikas Damiano David võlus ära tuntud Ameerika näitlejanna

Muusiku ja näitlejanna suhe sai kinnituse eelmise nädala teisipäeval, kui neid märgati koos Sydneys Bondi Beachil aega veetmas. Nad istusid õhtusel tunnil rannaliival, nautisid teineteise seltskonda, kaisutasid ja jagasid kuumi suudluseid. Hetkel on Måneskini Austraalias tuuritamas, kuid fotode järgi paistab, et muusik leidis esinemisgraafiku kõrvalt aega, et ka oma armsamaga kohtuda, vahendab Daily Mail.