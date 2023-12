Skandaalse raamatu tõlkijad keelduvad vabandust palumast: rassistlikke märkusi teinud kuninglikud nimed olid must valgel kirjas

Prints Harry ja Meghan Markle ’i ühe lähedasema kirjaniku Omid Scobie hiljutine teos „Endgame“ on tekitanud Suurbritannias suure skandaali, sest raamatu hollandikeelses versioonis on väidetavalt avaldatud kuningliku perekonna kahe liikme nimed, kes esitasid Sussexi hertsogipaarile küsimusi nende esiklapse nahatooni kohta, vahendab Daily Mail.

42-aastane autor Scobie sõnas värskes avalduses, et keeldub kuningas Charles III -lt ja Kate Middletonilt vabandust palumast, kuna tema arvates olid need nimed juba „pikka aega teada“, ning samuti sõnas ta, et tema ei edastanud Hollandi kirjastajale raamatu käsikirja, kus neid nimesid oleks mainitud. Tõlkija kinnitas: „Tõlkijana tõlgin vaid seda, mis minu ees seisab. Kuninglikud perekonnanimed olid seal must valgel kirjas. Ma ei lisanud neid,“ ütles ta. „Tegin lihtsalt seda, mille eest mulle maksti, ning see oli raamatu tõlkimine inglise keelest hollandi keelde.“

„Oleme professionaalid ja oleme mõlemad seda tööd juba aastaid teinud. See on ebaõiglane,“ kommenteeris raamatu teine tõlkija Nellie Keukelaar-van Rijsbergern The Sunile, viidates sellele, et raamatu hollandi keelde tõlkijad ei ole milleski süüdi. Scobie on aga esialgu sõnanud, et nimede avalikuks tulek olevat tõlkeäpardus.