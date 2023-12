FOTOD | Printsessist musklimägi! Victoria eksponeeris oma üllatavaid lihaseid

Rootsi ajaleht Expressen võttis kommentaari ka personaaltreener Elin Junsjö Bjärkstedtilt, kes antud fotosid vaadates tõdes, et tegemist pole heade geenidega, vaid sellised lihased on ikkagi pikaajalise töö tulemus. „Loodan, et meil on ikkagi kroonprintsess, kes treenib lausa kangi ja korralike raskustega, sest minu soov oleks see, et rohkem naisi ei kardaks raskuseid. Ta on hea eeskuju,“ arvab tuntud eratreener.