FOTOD ja VIDEO | Raju sõu ja rahvast nagu murdu! Piilu, mis toimus Rammsteini ninamehe Till Lindemanni Tallinna kontserdil

Till Lindemanni Tallinna kontserdi korraldaja ja Alisagroupi juhataja Grigori Malõškin (57) tõdes hiljuti Kroonikale, tegemist on Rammsteinist täiesti eraldi projektiga. „Need on täiesti erinevad sõud ja meeskonnad. See on tema oma sooloprojekt ja Tilli sõul kõlavad täiesti teised lood,“ ütles Malõškin ja lisas, et Lindemanni üks albumitest „Zunge“ ilmus hiljuti, ja kuigi album polnud veel müügiks ilmunud, tõusis see Saksamaa ITunesi edetabelis ühe päevaga viimaselt kohalt kohe esimeseks.