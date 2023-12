Raadio 2 peatoimetaja Margus Kamlat: võtame arvesse ka tagasisidet ja hakkame programmi selle taustal värskendama

Kamlat tunnistas, et uue programmi puhul on tegemist ressurssidest ja praegustest võimalustest tuleneva parima lahendusega, mitte ideaalse lahendusega. „Loomulikult, kui oleks külluses [ressursse], oleks see programm hoopis teistsugune.“

„Ja mis on oluline, mida ei saa eirata, on ka see, et tegelikult on ka teised platvormid ja kolmandad platvormid, kuhu me peame liikuma,“ viitas Kamlat sellele, et peale raadioprogrammi hakkab jõudsalt arenema Raadio 2 taskuhäälingute programm. „On oluline aru saada, et mõningad saated töötavadki palju paremini podcast’ina kui FM- eetris,“ sõnas ta.

Kamlati sõnul on Eesti rahvusringhääling võtnud eeskujuks Soome rahvusringhäälingu, mille raadiojaamades tehakse samuti selliseid muudatusi.

Raadio 2 uus programm hakkab eetris kõlama 2. jaanuarist 2024. „Suur töö alles hakkab 2. jaanuaril, kui saated eetris on. Me võtame kätte hästi paksu liivapaberi ja hakkame lihvima – vaatame, mis töötab, mis ei tööta, võtame arvesse ka tagasisidet ja hakkame programmi selle taustal uuendama-värskendama,“ tõdes Kamlat, et praegu kokku pandud programm võib uuel aastal taas uuenduskuuri läbi teha.

Esmaspäevases „Areeni“ taskuhäälingus jagas kultuuriminister Heidy Purga, et on täiesti arusaadav, et Raadio 2 ümber toimuv on kujunenud mõlema poole jaoks üsna emotsionaalseks. „Kui muusikaavalikkus on tänavatele tulnud, siis tähendab see seda, et protsesse ei ole piisavalt läbipaistvalt ja kaasatult siiski juhitud,“ lisas ta.