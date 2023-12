Reikop ja Lõbu tegid otse-eetris „Ringvaate“ operaatorile armsa üllatuse: tal pole õrna aimugi!

„Tema nimi on Margus Voolpriit ja kui ta parasjagu meid ei filmi, siis mängib ta hoopis kitarri post-rock ansamblis Wolfredt. Tal pole praegu õrna aimugi, et me teda tahtsime siin praegu näidata,“ selgitas Lõbu televaatajatele olukorda. Seejärel selgitas Reikop, et operaatori bändil ilmus just hiljuti videokontsert, mis sündis koostöös Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkestriga. Enne seda, kui eetrisse läks katkend antud kontserdist, läks telepilt taaskord üllatuse osaliseks saanud operaatori peale, kes saatejuhtide jutu ajal mõnusalt muigas. Tema ilmest oli näha, et kolleegide üllatus läks südamesse.