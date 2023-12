KLÕPS | Julge valik! Näitleja Pamela Anderson väisas glamuurset moeüritust meigivabalt

„Ma ei tea, midagi läks mu sisse. Ma riietusin nendesse ilusatesse riietesse ja mõtlesin, et ma ei taha riietega võistelda,“ rääkis Anderson pärast Pariisi moenädalat. „Ma ei ürita olla kõige ilusam tüdruk. Ma tunnen, et see on lihtsalt vabadus. See on vabanemine,“ lisas ta.