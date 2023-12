Endast 40 aastat noorema mehega suhtes olev Cher: mul ei ole peaaegu kunagi süda murtud olnud

Laulja ja näitleja Cher paljastas YouTube’i intervjuusarjas „Chicken Shop Date“, miks ta usub, et on suutnud vältida südame murdumist. Oscari-võitja on olnud abielus kaks korda: laulja Sonny Bonoga aastatel 1964–1975 ning muusik Gregg Allmaniga aastatel 1975–1979. Samuti on olnud Cher suhtes selliste staaridega nagu Tom Cruise ja Richie Sambora. Lauljatar usub aga, et vaatamata oma suhtepagasile, on tal südamevalu osas vedanud.