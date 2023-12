Robin Kristofer Kukk Austraalia meedias superstaarisaate pronksikohast: muidugi olin natuke pettunud

19-aastane laulja Robin Kristofer Kukk, kes elab alates 2015. aastast koos oma perega Sydneys, jõudis tänu superstaarisaates saavutatud kolmandale kohale Austraalia meediasse.

Kukk tunnistas ABC Newsile, et tal tekkis vahetult enne kolmanda koha väljakuulutamist tunne, et just tema ongi kolmanda koha omanik. „Muidugi olin natuke pettunud, aga üleüldiselt olin õnnelik.“

Kukk rääkis ka, et kavatseb nüüd enda elu kahe riigi – Austraalia ja Eesti – vahel ära jaotada. Austraaliasse ootab teda lisaks perele tagasi ka oma bänd Jericho, mille solist Kukk on. „Ma ootan juba, et saaksin taas nendega koos musitseerida, aga muidugi mu elu muutub, sest ma pean nüüd kahe koha vahel navigeerima.“

„Ma ei usu, et asjad nüüd nii palju ka muutunud on, võib-olla Eestis,“ muheles Kukk vastuseks küsimusele, kas tema on nüüd enda bändi liider. „Ma ei ütleks, et ma bändi liider olen,“ jätkas ta. „Võib-olla sain väikse edumaa siin teisel pool maakera, aga ma usun, et nad jõuavad mulle peagi järele.“