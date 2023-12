Noor räppar Säm avameelselt: olin läbi põlemas

Kroonika on varem kajastanud ka räppari investeerimislembust. Ärilehega intervjuus rääkis noor räppar tänavu suvel oma ebaõnnestumistest krüptokauplemises ning jõudis viiekohalise iduinvesteeringuni. Ta on seadnud endale eesmärgiks saavutada finantsvabadus.

Sämi investeerimistee algas kaitseväes ja vaatas, et üks kaaslane tegeleb krüptoga. Tol ajal oli krüptosse investeerimine väga populaarne ja trend oli tõusulainel. Räppar tunnistas, et isegi kui ta vahepeal kahekordistas oma raha, ent tuli mingi hetk suur langus ja kaotas kõik. „Lollus ei olnud krüptosse raha paigutamine, vaid see, et me kambakesi hakkasime erinevaid coin’e ostma võimendusega,“ selgitab Säm Ärilehele.