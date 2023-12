Hiljuti viiendat korda isaks saanud Aivar Riisalu on lapse emaga kaugsuhtes: me pole Anneliga kordagi tülitsenud!

Aivar on praegu veel abielus Marina Riisaluga, kellega ta abiellus 2009. aastal, aga nende kooselu on lõppenud. „Oleme võtnud rahunemise aja ja siis vaatame edasi. Minul lahutusega kiiret ei ole, seda ma olen talle öelnud. Ma ei taha kellelegi haiget teha,“ ütleb Aivar. Ta lisab, et iga mõistlik inimene saab aru, et tema olukord on keskmisest erakordsem: „Rõhutaksin, keskmisest erakordsem. Samas ma ei soovita kellelgi loodusega võidelda, sest tulemus on fenomenaalne. Laps pakub nii palju kordumatuid hetki.“