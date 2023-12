Ženja Fokin: tihtipeale on naised end väga oskuslikult peoks ette valmistanud, aga nende kaaslane on nagu kodutu

Fokin sõnas hommkuprogrammis, et otse kontorist peole minek ei pruugi hea mõte olla. „Tegelikult üldplaanis ei olegi vahet, mis sul seljas on, aga kui sa lähed näiteks otse kontorist teksadega - see tunne, et kõik on ennast ette valmistanud, on hästi ja pidulikult riides, siis sul jääb endale halb tunne [sisse],“ kirjeldas Fokin. „Sa ei saa sellest vibe’ist või tundest osa.“

Siiski kinnitas Fokin, et naistel on seda probleemi vähem kui meestel. „Tihtipeale on naised end väga oskuslikult ette valmistanud ja siis nende pluss üks on lihtsalt ... ma ei taha öelda, et kodutu, aga peaaegu nagu kodutu - nagu prügikasti juurest kaasa võetud,“ muigas ta, lisades, et igal mehel võiks olla kapis vähemalt üks viisakas riietuskomplekt, mida vajadusel pidulikul üritusel selga panna.

Fokini sõnul võib vabalt ka ühe ja sama riietusega mitmel peol käia, sest inimesed suure tõenäosusega ei mäleta teiste riietusi nagunii - tähelepanu pööratakse vaid enda väljanägemisele. „Inimesed ei mäleta, mis sul oli seljas kolm kuud tagasi või aasta aega tagasi samal jõulupeol. Igaühe tähtsaim teema on tema ise.“

Stilisti arvates on litrid endiselt väga moes. „Litterkleit võib olla sinu valvekostüüm,“ viitas ta naistele. Ta lisas, et kui meestele sobib tihtipeale klassikaline riietusstiil hästi, siis naised võib see hoopis „tädiks“ muuta. „Tädid te jõuate veel olla terve oma elu,“ teatas ta, soovitades, et erinevate stiilide miksimine muudab naise riietuse huvitavaks. „See annab isikliku stiili ja tulemuse.“