Elon Musk pööras Paris Hiltoniga tülli? Musk halvustas häälekalt Hiltoni hiljutist reklaamikampaaniat

Oktoobris tutvustas X’i (endine Twitter) tegevjuht Linda Yaccarino ametlikku partnerlust platvormi ja Hiltoni meediaettevõtte 11:11 vahel. Nüüd näib aga, et partnerlus on läbi kukkunud - novembris eemaldas Hiltoni ettevõte oma reklaamid X-st, kuna oli mures platvormi antisemiitliku sisu pärast, vahendab Yahoo Entertainment.

Tundub, et lühiajaline partnerlus on Muski ärritanud, sest oma hiljutises säutsus halvustas ta Hiltoni reklaamikampaaniat häälekalt. „See reklaamikampaania ei olnud eriti veenev,“ kirjutas Musk oma pühapäevases postituses, viidates Hiltoni reklaamitud isiklike köögitarvete sarjale. „Ma arvan, et Paris ei tee palju süüa.“

Hiljuti eemaldasid ka ettevõtted Disney ja IBM oma reklaamid platvormilt X, põhjenduseks toodi samuti Muski antisemiitlikud hoiakud. Nimelt laikis Must üht antisemiitliku sisuga postitus platvormil novembris, kuid hiljem vabandas selle eest. Siiski on Musk silmnähtavalt vihane firmade üle, kes tema platvormilt on reklaamid eemaldanud.

„Kui keegi üritab mind reklaamiga šantažeerida, raha välja pressida, siis minge p...e. Minge. P...e,“ ütles Musk eelmisel nädalal The New York Timesi DealBooki tippkohtumisel antud intervjuus. „Kas see on selge? Ma loodan, et on.“

Muski ja Hiltoni esindajad ei ole käesolevat teemat veel kommenteerinud.