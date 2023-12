Õhtuse vööndi rajaja Raul Saaremets otsustas oma 30 aastat kestnud muusikasaate Raadio 2s lõpetada. „Raadio võiks mitte TikTok olla“

„Eks ma raske südamega lähen muidugi, aga lihtsalt see ei olnud enam see koht, kus ma oleksin oma saatega edasi pidanud olema, arvestades, kes sealt kõik ära läksid nüüd sellesama muutusega,“ põhjendas Saaremets Raadio 2st lahkumist, viidates sellele, et enamik õhtuse vööndi saadetest otsustati eetrist eemaldada. „Äraminek tundus lihtsalt vähem valus. On aeg edasi liikuda.“