Eleri ja Daniel Levi Viinalass oma suhte raskete hetkede ületamisest: oleme suutnud paljust koos läbi minna

Daniel Levi tutvus oma abikaasa Eleriga aastal 1996, jõudes oma perega Eestisse ning minnes siin Eesti kooli, kus nad samasse klassi sattusid õppima. Paar abiellus 2011. aastal ja 2018. aasta aprillis sündis tütar Elviine. Danieli ja Eleri teine tütar sündis 2020. aastal ja sai nimeks Ella.

Värskes Anne & Stiili kaaneloos räägivad nad oma suhtest lähemalt. Kui kõrvaltvaatajale võib see tunduda ideaalne, siis paar tunnistab, et raskeid hetki on neil samuti ette tulnud.

„Ma arvan, et suhet ei tee tugevaks aastad ise, vaid just läbielamised, mis selle aja sisse mahuvad. Oleme suutnud paljust koos läbi minna... mingitest ebakindlustest, mis on suhte jooksul välja löönud. See annab kindlust, et vahet ei ole, mis tuleb. Me saame sellest jagu,“ rääkis Daniel nende suhte katsumustest.

Tema abikaasa Eleri sõnas, et sellistel puhkudel aitab ka rääkimine. „Ma ei saa magama minna, kui on mingi probleem lahendamata jäänud. Ja minu jaoks võivad need olla ka väga pisiasjad, pean enda sees rahu saama. Ma mäletan, et ükskord abielu alguses olime poole ööni üleval, jutustasime ja nutsime, aga rääkisimegi asjad selgeks,“ sõnas ta.