KLÕPS | Viimased jõulud Ameerikas? Peagi kodumaale koliv Rootsi printsess Madeleine tähistas lastega advendipüha

Iltalehti kirjutab, et järgmisel aastal ootab sinivereliste perekonda ees suur elumuutus. Mitu kuud kestnud kolimine jõuab tuleval aastal viimaks lõpule ning printsess Madeleine saab end taas sisse seada Rootsis. Tema viieliikmeline perekond kolib Stockholmi ja hakkab resideeruma samas korteris, kus Madeleine varem elas. Tegemist on Stockholmis Östermalmis asuvas Hovstalleti kuninglikes tallides paikneva korteriga. Nad on peatunud seal ka iga kord, kui juhtuvad Stockholmi külastama.