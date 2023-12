Mis juhtus? Britney Spearsi isal amputeeriti jalg

Mitmed Ameerika väljaanded kirjutasid juba oktoobri alguses, et popstaar Britney Spearsi isa Jamie Spears viidi haiglasse bakteriaalse infektsiooni tõttu. Väidetavalt oli Jamie tervislik seisund tollal väga halb ja raske olnud. „Jamie on kannatanud raske infektsiooni all, mis vajas operatsiooni,“ avaldas siis üks allikas väljaandele Page Six. „Ta on olnud haiglas mitu nädalat spetsiaalses infektsiooni osakonnas,“ sõnas ta veel.

Teisipäeval avaldas väljaanne TMZ, et Jamie halb seisund tingis selle, et kuu aega tagasi amputeeriti üks tema jalg. Ta oli haiglas olnud mitu nädalat. Raske infektsiooniga võitlemiseks tehti talle lausa viis operatsiooni, kuid need ei olnud edukad. Seetõttu otsustasid arstid, et ainuke viis, kuidas Jamie tervis päästa, on tema jalg amputeerida.

Väidetavalt ei lähe Jamiel pärast pikka haigusperioodi hästi. Tal oli ka teisi vaevusi, mis tema seisundi halvendasid. Oma tõuke andis ka kriitikalaviin, mis tabas Jamiet seoses tema eestkostega oma tütre Britney üle.

Nüüd on aga isa-tütre suhetes näha paranemisemärke. TMZ’le teadaolevate allikate sõnul on Britney muutunud viimasel ajal oma isa suhtes pehmemaks. Väidetavalt on ta isa aegajalt igatsenud ja rääkinud lausa sellest, et on nõus talle raha andma, et teda aidata.

Britney paistab olevat leppimas ära ka oma emaga. Hiljuti kutsus ta oma ema Lynne’i enda sünnipäevale ja nad said seal hästi läbi. Samuti jäi Britney hiljuti oma ema kaisus ka fotodele.

Pärast seda, kui Jamie tütar Britney oma isa eestkoste alt 2021. aasta septembris vabanes, on Spearside perepea hoidnud madalat profiili. Siis väitis popstaar, et isa oli tema isiklike, meditsiiniliste ja finantsiliste otsuse kontrollimisel teda ära kasutanud. Britney oli oma isa eestkoste all alates 2008. aastast ehk Jamie kontrollis lauljatari elu ligi 13 aastat.