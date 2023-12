Kaksikute isa ei ela Eestis ja kaelas on mitu laenu: uudispommid Mailis Repsi viimasest intervjuust

Reps rääkis saates oma üheksa kuud tagasi sündinud kaksikute nimedest lähemalt ja avaldas, kuidas kaksikud poisid Gustav ja William oma nimed said. „Nii nagu kõik ülejäänud lapsed on kuskilt mingid rahvusvahelised maailmaavastajad või liidrid. Nüüd nad on oma koduliidrid,“ sõnas endine poliitik ja lisas, et pojad võtavad kogu tema tähelepanu. „Nad magavad eraldi, söövad eraldi, öösel nad ka üldiselt söövad eraldi aegadel.“ Identsed kaksikud tema pojad ei ole. „Nad on kenasti vennad, kes kõhus kokku said. Nad on üsna erinevad,“ avaldas Reps ja lisas, et üks tema lastest on teisest 300 grammi suurem.