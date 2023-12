Sisulooja Victoria Villig avaldas, kui kalliks tema õpingud Ameerikas läksid: kui kooli lõpetasin, olin omadega nullis

Victoria Villig sõnas intervjuus, et oma USA ülikooliõpingute finantseerimiseks sai ta raha sotsiaalmeedias tegutsemisest, millega hakkas tegelema juba põhikooli lõpus ja pani siis enamiku rahast kõrvale. „Elasin kodus vanemate juures ja mul polnud suuri kulutusi igapäevaelule. Viimastel aastatel, kui töötasin täiskohaga sisuloojana, kahekordistasin iga aasta oma sissetulekut võrreldes eelmisega. Mul oli valik, kas osta korter või minna õppima. Olin kindel, et ei saa valitud ülikoolidesse sisse, see tundus täiesti ebarealistlik. Kui sain ülikooli sisse, otsustasin raha haridusse investeerida ja tasusin ise oma õppemaksu,“ avaldas sisulooja.