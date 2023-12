Kuninglik perekond valmistub kriisiks: Ühendkuningriigi siniverelised peavad plaani, kuidas rassismiskandaaliga tegeleda

Väidetavate rassistlike sinivereliste nimede avalikustamine on parajalt poleemikat tekitanud, kuna mitmed Ühendkuningriigi meediaväljaanded otsustasid kuninglikku perekonda kaitsta ja nimesid mitte trükkida. Esimese kuningliku pea nimi selgus Scobie raamatu Hollandi versioonis „tõlkimisvea“ tõttu - seal toodi välja, et küsimusi Harry ja Meghani poja Archie nahatooni osas oli küsinud kuningas Charles III . Briti saatejuht Piers Morgan otsustas avalikkuse ette tuua ka teise kuningliku perekonna liikme, kes samuti kuuldavasti taolisi kommentaare teinud oli. Selleks osutus Walesi printsess Kate .

Briti monarhia on taolistest väidetest ja eelkõige nimede avalikkuse ette kiskumisest aga täiesti jahmunud, kirjutas Daily Mail paar päeva tagasi. Nüüd on OK! Magazine’i andmetel Buckinghami palee aga kriisiks valmistumas. „Peetakse arutelusid ja me jätkame nende aruteluga sel nädalal,“ teadis väljaandele üks asjaga kursis olev allikas rääkida ja viitas sellega väidetavatele rassistlike kommentaare teinud sinivereliste identiteedi avaldamisele.