Superstaar Ant Nurhan sai oma suure unistuse täide viia alles pärast isa surma: ma ei julgenud isale vastu hakata

Ant Nurhan (27) kannab kohtumisel restoranis Villa Thai musta värvi rõivaid ja tumedate klaasidega päikeseprille. Värske superstaar näeb välja väsinud. Ant ütleb, et magas pärast võitu vaid mõned tunnid, aga temast kiirgab rahulikkust ja õnnetunnet. Ta võib lõpuks ometi tegeleda sellega, millest on nii kaua unistanud. Ant saab laulda ja rohkemgi veel – temast on saanud superstaar.