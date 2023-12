Lahutus mõjus raskelt? Angelina Jolie ihkab Hollywoodist lahkuda: ma kolin siis, kui saan

Filmistaar Angelina Jolie kirjeldas ühes hiljutises intervjuus oma praegust elu lähemalt ja puistas seal südant. Muu hulgas avaldas kõrgelt hinnatud ja palavalt armastatud näitlejanna, et tänasel päeval pole tal erilist sotsiaalset elu ning tema ainsateks sõpradeks on tema kuus last. „Nad on mulle ja mu elule kõige lähedasemad inimesed ja nad on minu lähedased sõbrad. Me oleme seitse väga erinevat inimest, mis on meie tugevus,“ sõnas Jolie teisipäeval avaldatud avameelses usutluses. „Me pidime end koguma. Oli asju, millest me pidime taastuma.“ Jolie omab hetkel oma laste Maddoxi (22), Paxi (20), Zahara (18), Shilohi (17) ja 15-aastaste kaksikute Knoxi ja Vivienne’i hooldusõigust.