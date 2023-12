Liiga piinlik oleks kohale tulla! Prints Harry keeldus ise oma lähedase sõbra suurejoonelise pulma kutsest

Järgmisel aastal toimub Ühendkuningriigis tõeline tähtsündmus, kui Westminister hertsog abieluranda sõuab ning pulma on oodatud ka paljud siniverelised. Kui alguses levisid kuuldused, et Harry ja Meghan on külaliste nimekirjas maha tõmmatud, siis nüüd on selgunud, mis tegelikult Sussexi hertsogipaari pulmakutsega toimus.