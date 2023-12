Ott Lepland oma suhtestaatusest: ega ma täitsa mungaelu ei ela

Kas Oti elus ei ole praegu kedagi, kes ta südame kiiremini põksuma paneks? „Niivõrd-kuivõrd,“ vastab Ott, kes sel teemal pikemalt ei räägiks. „Siin ei ole praegu midagi rääkida. Aga ütleme nii, et ega ma täitsa mungaelu ei ela.“

Leplandi ja tema ekskallima Andra Järve romaan, mis tuli ilmsiks 2022. aasta jaanuaris, oli nii kuum, et nad kolisid lausa kokku, aga paraku ei jäänud kooselu püsima.

Sama aasta augustikuus andis Ott sotsiaalmeedias teada, et tema ja Andra on otsustanud suhte ja kooselu lõpetada ja liikuda edasi sõpradena. Veel sama aasta mais jagas laulja Kroonikas Andra kohta vaid kiidusõnu ja väljendas oma õnne, et nad elavad koos: „Kui leiad sama veregrupiga inimese, kes sind mõistab, siis aeg lendab. Aasta algul kolisime kokku ja oleme selle otsusega mõlemad väga rahul.“

Ka kogu Eesti nägi Eesti Laulu saates, kui toetav ja südamlik Andra Oti kõrval oli. Mis noorte vahel juhtus, hoiavad nad diskreetselt vaid enda teada. „Meie ühine otsus oli see suhe ja kooselu lõpetada ning edasi liikuda sõpradena,“ ütleb ka Andra. „Rohkem kommentaare sellel teemal ei soovi jagada.“

Muusik avaldas toona Kroonikale, et tutvus Andraga tööalaselt. „Tema töötas TV3-s ja mina läksin sinna ühe saate salvestusele külaliseks, niimoodi see asi algas. Sümpaatia oli esimesest silmapilgust. Side meie vahel tekkis kohe ja hakkasime tihedalt suhtlema.“ Ott lisas, et nende tutvus hakkas loomulikult arenema ja ta tundis, et Andra on tema inimene.

„Mulle ei sobi ka selline inimene, kes üritab mind õpetada või mind ümber kasvatada. Ma olen väga kannatlik inimene, kuid tean, et mingi hetk on ka minu kannatlikkusel piirid. Tema on tohutult rahulik, arusaav, mõistev inimene, kes suudab jääda rahulikuks olukordades, kus minul on närv sees. Ta oskab väga hästi mind maha rahustada. See on oluline omadus, mida tema juures hindan,“ rääkis Ott tollal.

Näib, et Otil ei vea armastuses kuidagi, sest alles kolm aastat tagasi purunes tema suhe Lõuna-Eestist pärit Paula Repiga. Ka siis ei andnud kumbki osapool teada, miks ideaalsena näiv suhe järsku läbi sai.