KLÕPS | Ogadega kaetud selg! Laulja Rita Ora saabus tähtsale moeüritusele pilkupüüdvas kleidis

Rita lõi oma välimusega laineid ka eelmisel aastal samal galal, kui tema nägu kaunistas proteesi meenutav mask. „Sel aastal võtame asja suurelt ette: hõbedane kroomitud selgroog. See võtab kaks-kolm tundi, et peale panna,“ kommenteeris lauljanna Instagramis oma tänavust moevalikut. Rita kleit pärines Primarki loomingust ning tegemist on esimese antud riidefirma kleidiga eales, mis Briti moeauhindade tseremooniale on jõudnud, vahendab People.