Emil Laansoo ansambli saatel said lauljad kuulsaks

Moskvas ja Soomes

Ansambli populaarsus kasvas nii kiiresti, et juba 1957. aasta algul kutsuti nad esimest korda Moskvasse esinema. See oli Emil Laansoo ansambli jaoks tohutu läbimurre. Moskvas saavutatud suurest edust annab tunnistust seegi, et ansambel kutsuti esinema ka Kremlisse Soome välisministri vastuvõtule. Solistina oli kaasas Georg Ots. Kui Nõukogude riigi juht Nikita Hruštšov tegi ansamblile ettepaneku mängida Soome välisministri Ralf Törngreni jaoks ka midagi soomepärast, võttis Georg Ots üles laulu „Yksi ruusu“, mida ansambel improviseerides kohe saatis. Peeter Saul kombineeris seadet klaveril ja Emil toetas teda kontrabassil. Moskvas andis ansambel seitse kontserti ning esines ka raadios ja televisioonis. Menu oli tohutu.

Emil Laansoo tütar meenutas raamatus, et isa ei pälvinud imetlust ainult muusikuna, vaid ka mehena, kuna oli nägus mees, mustade lokkis juustega, sarmikas ja temperamentne. Kui Emil Laansoo ansambel hakkas saatma kaheksaliikmelist vokaalansamblit Laine, märkas ema, et isa suhtumine temasse oli jahenenud. Tädi Ella, nagu tütar ema õde Elviinet kutsus, asus oma õe eest võitlusse ning sai teada kahtlustatava Laine liikme nime ja aadressi. Ta viis Emili naise Mai asjaga kurssi ja nad läksid koos Laine liikmele külla. Koputuse peale avas ukse noor nägus naine, kes ütles, et armastab Emilit. Mai vastas, et tema armastab ka, lükkas ukse lahti ja Emilit eest leides ütles: „Mill, tule ära, lähme koju.“ Ja nad läksid koos koju ilma mingite stseenideta. Emil ja Mai said oma suhted taas korda ega lahutanud.