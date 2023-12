Kiidjärve lavastuses elustuvale Eesti Raadio meeskvartetile tegi ligi 30 lauluteksti Heldur Karmo

Ülima populaarsuse saavutasid Tallinnaski esinenud Marino Marini Quarteti lood „Romantika“, „Quando“ („Ütle, millal tuled sa…“), „Nõnda kaunis“ ja „Imeilus suvepäev“. „Romantika“ kõlab juba aastaid Raadio 2 „Rahva oma kaitse“ lõpulauluna. „Quando“ suurepärase seade tegi Emil Laansoo ja solistina saavutas selle looga kuulsuse Tiiu Varik . See on laul, mida aastakümneid lauldi peaaegu igal rahvapeol ja mida on esitanud kümned professionaalsed muusikud.

Uno Naissoo ja Arne Oit ei olnud Karmole üksnes heliloojad ning töökaaslased, vaid sõbrad, lisas ta. Neile rahva seas armastatud heliloojatele on Karmo kõige rohkem tekste teinud. „Nojah, eks ma olen juba niisugune optimistlik ja ikka kõige paremast küljest on kombeks näha asju,“ ütles ta oma 60. sünnipäeva puhul antud raadiointervjuus.

Karmo kinnitas 1987. aastal raadiointervjuus Vello Mikule , et pole tubase eluviisi tõttu millestki ilma jäänud, kuna tema ümber olid kogu aeg väga toredad ja huvitavad inimesed. Laulusõnade kirjutamine oli talle eneseväljenduseks ja samas kinkis see palju suhtlemist teiste inimestega. Mitmed Karmol külas käinud lauljad on meenutanud, et ta oli alati heatujuline ja viskas nalja.

Kiidjärve muusikalise lavastuse nimiloo teksti „Rohelised niidud“ laulule „Greenfields“ kirjutas just nimelt Heldur Karmo . Laulu esitas originaalis USA meeskvartett The Brothers Four ning selle autorid on Frank Millei , Terry Gilkyson ja Richard Dehr .

Mainitud intervjuus Vello Mikule rääkis Karmo: „Olid tuttavad poisid Naissoo , Ustus Agur , praegune tuntud küberneetik, natuke hiljem Rjabov ja Saul . Nemad tegid niisuguse muusikalise kollektiivi nagu Swing Club. Nad tahtsid pidudel mängida, oli vaja laule ka ja laulutekste oli vaja ning nad tõmbasid mind kaasa.“ Muide, Pihlapi küsimusele viimase aja lemmikute kohta vastas Heldur Karmo, et heliloojana meeldib talle Mikk Targo ja lauljana Pearu Paulus . Karmo loodud on tekst ka Rock Hoteli ühele kuulsamale loole „Kikilips“, mis originaalis on hoopis „Lucky Lips“.

Kuidas Heldur Karmo laulusõnade tegemise juurde jõudis? „Ma püüdsin nooruses midagi kirjutada ka, aga siis sain aru, et sellest eriti välja midagi ei tule,“ ütles ta Tarmo Pihlapi juhitud ETV saates „Tarmo album“ juba iseseisva Eesti ajal 1994. aastal. Ta rääkis, et kirjutas luuletusi, lühijutte ja poliitilisi epigramme, aga siis jäi tuttavate muusikute õhutusel laulusõnade juurde ning kõik see algas 1940. aastate teisel poolel seoses džässansambli Swing Club tegutsemisega.

Sõnaraamatuid appi võttes suutis Karmo laulusõnu tõlkida 10–15 keelest. Ta oskas inglise, saksa, soome ja vene keelt. Ta õppis Jakob Westholmi gümnaasiumis ja sai sealt hea inglise keele. Teistest keeltest tõlkimise kohta viskas Karmo intervjuus Vello Mikule niisuguse nalja: „Käib ka niimoodi, et üldse midagi ei saa aru, ja siis teed omast peast ning ütled, et see on tõlgitud sellest keelest.“

Ei teinud „mõttetutest sõnadest“ tekstile skeemi ette

Karmo oli teerajaja selles mõttes, et hakkas looma tekste spetsiaalselt juba valmis olevale meloodiale. Seega pidid tekstid olema hästi lauldavad ja ta ise vihjas ka intervjuudes, et paljalt luuletustena lugedes võivad need mõnes kohas kummalisenagi tunduda. Karmo teadis, et luuletuses peabki mingi oma sisemine rütm olema, aga kui heliloojatel rütmi ette määravat teksti ees polnud, olid nad oma loomingus palju vabamad.

Heliloojad omakorda kiitsid Heldur Karmo head muusikalist kuulmist ja nooditundmist. Mees oli ka viiulimängu õppinud. Karmo tekstid on küll väga hästi lauldavad, aga ka enam kui pool sajandit hiljem on need ka sisukad. Ta rõhutas, et tekstides peab olema kujundlikkus ja need peavad jutustama lugu ning et temal ei ole kunagi olnud vaja luua „mõttetutest sõnadest“ skeemi ette, nagu noorem põlvkond on hakanud tegema.

Ajakirjanik Vello Mikk, kes tegi Karmoga mitu intervjuud, rääkis telesaates „Ob-la-di, Ob-la-da“, et Karmo suutis jalgu järel lohistades kepi toel ja seintelt tuge saades liikuda nii palju, kui hädapärast vaja oli, enne kui ratastooli istus. „Ta oli oma ratastooliga tegutsemas: võttis plaadi siit, kasseti teiselt ja sõnaraamatu kolmandalt riiulilt. Tema ümbrus töökabinetis oli nii läbi mõeldud ja täpselt paigas. Seal põhiliselt tema laulutekstid sündisidki.“

Karmo suhtles ja töötas ööpäev läbi, kui vaja oli.

Hindas lihtsaid ilusaid meloodiaid