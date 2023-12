Ajakiri Time valis aasta inimeseks laulja Taylor Swifti

Swift sõnas Time’ile antud intervjuus, et 20 aasta jooksul, mil ta muusikaga tegelenud on, on teda nii ülistatud kui ka maha materdatud. „Tundub, et minu karjääri läbimurdehetk tuli 33-aastaselt,“ rääkis Swift käimasolevast eluaastast. „Ja esimest korda elus olin ma vaimselt piisavalt tugev, et kõik sellega kaasnevat vastu võtta.“

​Taylori kultuurilised ja ärilised saavutused on tohutud. Popstaarina võrreldakse tema edu Elvis Presley, Michael Jacksoni ja Madonnaga, laulukirjutajana Bob Dylani, Paul McCartney ja Joni Mitchelliga ning ärinaisena on ta rajanud impeeriumi, mille väärtust hinnatakse üle ühe miljardi USA dollari. Lauljatari lood murravad tihtipeale edetabelirekordeid, mida ta ise varasemalt püstitanud on ning Swift teab, kuidas temale suunatud pidevat tähelepanu oma kasuks pöörata, kirjutab Time.

Swifti käimasolev „The Eras“ turnee algas tänavu aasta märtsis ja lõpeb 2024. aasta detsembris. Superstaari tuur on osutunud ülimalt edukaks ning selle piletimüük avaldas lausa mõju USA majandusele. Swifti üle kolme tunni kestvad kontserdid on seni aset leidnud USAs ja Lõuna-Ameerikas, järgmisel aastal jõuab lauljatari turnee Euroopasse.

Staar rääkis ajakirjale ka oma mõni kuu tagasi õitsele puhkenud suhtest Ameerika jalgpallistaari Travis Kelce’iga. Paari nähti esmalt avalikult koos septembris, kui Swift koos Kelce emaga tema ühele jalgpallimängule kaasa elama läks.

„Selleks ajaks, kui ma esimesele mängule läksin, olime paar,“ selgitas Swift ja lisas, et nad olid esimest korda kokku puutunud suvel. „Mõned inimesed arvavad, et nad nägid sellel mängul meie esimest kohtingut, aga me ei oleks nii segased, et esimest kohtingut avalikult kajastada.“