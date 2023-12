Uue dokumentaalfilmi võtted olid režissöör Eeva Mägile emotsionaalselt rasked: teisel võttepäeval nutsin lahinal

„Kellele ma naeratan?“ jutustab loo sellest, kuidas noor poiss peab toime tulema ema surmaga ja kuidas ema oma last surmaks ette valmistab. Lisaks seisab Oliver silmitsi oma õe hooldusõiguse probleemiga. Mägi sõnas, et dokumentaalfilmi oli emotsionaalselt väga raske teha. „See oli väga keeruline film - vaimselt kõike keerulisem film, mis ma siiani teinud olen.“

„Ma ükskord nutsin lahinal,“ tunnistas Mägi. „See oli teine kord, kui ma filmimas käisin ja Mari ei olnud veel oma tütart näinud, nad ei olnud kaheksa kuud näinud, ja me leppisime kokku, et sellest saab audiovisuaalne armastuskiri tema tütrele. Nähes seda, millise armastuse ja siirusega Mari kaamerasse rääkis - ta rääkis kaamerasse justkui ta räägiks oma tütrele,“ kirjeldas režissöör, milline stseen talle enim hinge läks „Filmimise hetkel hoidsin end professionaalselt tagasi, aga mäletan, et kui koju jõudsin, hakkasin lahinal nutma.“

Novembris rääkis Mägi Eesti Ekspressile antud intervjuus, miks ta üldse filmirežissööriks hakkas, kuigi tal on ka advokaadikarjäär. „Kui ma olin viieaastane, võttis täditütar Helen mu Kuressaares kinno kaasa. Ma ei teadnud, mis asi see kino ongi. Jäime hiljaks, astusime saali sisse, inimesed vaatasid „Terminaatorit“ ja mina olin täiesti vaimustuses: issand, siin on niiii suur televiisor! Hiljem kolisime Tallinnasse ja alates kolmandast klassist tegin kogu aeg koolist poppi, et käia kinos.“