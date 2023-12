„See ajab asja ära küll.“ Näitleja Andrus Vaarik katsetas otse-eetris peenisekujulist kaelapatja

„Ma arvan, et sa oled mitte ainult Eesti mõistes, vaid ka maailma mõistes täiesti ainulaadne inimene,“ iseloomustas saatejuht Marko Reikop muuseumilembest Andrus Vaarikut.

„Muuseumipoed on tõesti minu nõrkus,“ tunnistas Vaarik. „Muuseumid kehastavad minu jaoks mingit teist maailma. Sellist maailma, kuhu ma olen alati minna tahtnud ja kust ma osa tahaksin saada,“ põhjendas näitleja, miks ta alati muuseumidest meeneid ostab. Näiteks meeldib Vaarikule soetada muuseumidest kaasa mustrilisi sokke, mida ta otse-eetris demonstreeris.

„Või näiteks on siin peenisekujuline kaelapadi,“ jätkas Reikop. „Lendad lennukis ja võtad sellise peenise kotist välja, paned kaela ja muide – see on veel väikese taskuga,“ tutvustas saatejuht.