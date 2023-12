KUULA | Ansambel Põhja-Tallinn üllatab taas uue looga „Retseptid“: raju debüüdi teeb bändi uus naislaulja

„Põhja-Tallinn oli nii ägeda energiaga viimati algusaastatel. Viimane solistide vahetus on andnud meile täiesti uue hingamise,“ selgitab Jaanus Saks, et Põhja-Tallinna liikmete osas mittesobivusest rääkida enam ei saa. „Vastupidi siin viimastel kuudel on omavaheline vibe läinud kuidagi ägedaks ja pingevabaks seda nii kontserditel kui muusikat luues. Sellises keskkonnas tekibki uusi mõtteid ja ideid, mida täna „Retseptid“ näol ka kuulda ja näha saab,“ lisab ta.