FOTOD | Vaata, kes väisasid Martin Saare omanimelise galerii suurt avapidu!

Kalaranna avarad ruumid andsid võimaluse luua suuremahulisi õlimaale, millesse on segatud 10 aastat kunsti-karjääri New York Citys. Ameerika maade suurust ja avarust on tunda nendeski töödes.

„See näitus on kunstniku ekspeditsioon seni avaldamata teosteni, kus läbi tõusu ja mõõna on kujunenud arusaam kunstiolemusest ja põhitõdedest. See on tänuavaldus suurkujudele, kes on mõjutanud kogu maailma oma loomingu, panuse ja mitmekesisusega. Level up näitus on Martin Saare nägemus värvide kombinatsioonist ja nende realiseerumisest läbi kunstniku personaalse vaatepintsli.