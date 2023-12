FOTOD | Imekaunis Sanna Marin käis Soome presidendi vastuvõtul ihuüksi, Käärijä üllatas huvitava ülikonnaga

Sel aastal Soome peaministri ametist lahkunud Sanna tuli peole pilkupüüdvas kanaarikollases kleidis. Kuigi soomlanna vastu on huvi tundnud mitmed maailmakuulsad moemajad, otsustas ta ikkagi kodumaise disaineri kasuks. Imekauni riietuse eest vastutas Soome moelooja Katri Niskanen, kes on Sannat ka mõneks varasemaks presidendi vastuvõtuks riietanud. Mitmed põhjanaabrite väljaanded on valinud endise peaministri õhtu stiilseimaks külaliseks.

Enne vastuvõttu oli palju küsimusi Sanna ümber - kas ta on üldse tulemas ja kellega ta on ballile saabumas? Lõpuks selgus, et endine peaminister sammus Sauli Niinistö ja Jenni Haukioga kätlema täielikus üksinduses, kuid ta lahkus peolt suhteliselt kiiresti. Nimelt postitas tuntud kinnisvaramaakler Andrei Koivumäki oma Instagrami kontole fotod järelpeost hotellis Kämp, kuhu oli suundunud ka riigi üks kõmulisemaid naisi.

Teine külaline, kellest Soome meedia täielikult vaimustuses on, on nende tänavune eurolaulik Käärijä ehk Jere Pöyhönen, kes oli eile esimeste seas, kes Niinistö ja Haukioga kätlema läks. Ekstravagantseid lavariietusi kandev mees otsustas ka vastuvõtule minna natuke ebatraditsioonilisemas ülikonnas. Nimelt olid osad tema pintsaku ja viigipükste juurde kuuluvad detailid läikivast materjalist.

Käärijä oli ka üks neist külalistest, kes jäi presidendipaariga pikemaks ajaks vestlema. Hiljem selgitas eurolaulik Seiskale, et ta tuletas presidendile meelde, et ta pole teda veel enda kontserdipubliku hulgas näinud. „Ta olevat kõigepealt oodanud ära, et mina tema peol ära käiks. Mina olen oma osa nüüd ära teinud ja on tema kord,“ naeris Käärijä. Iltalehtile antud kommentaaris tunnistas ta, et oleks tahtnud riigipea ja esileediga isegi pikemalt vestelda.

Küsimuste peale, et miks ta vastuvõtule üksi saabus ja milline on tema praegune suhteseis, vastas eurolaulik, et ta isegi ei tea, mis tema enda eraelus toimub.