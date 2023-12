Lõppu ei näi tulevat! Lausa neli inimest on räppar Diddyt kolme nädala jooksul seksuaalkuritegudes süüdistanud

Räppar Diddyt on kolme nädala jooksul seksuaalkuritegudes süüdistanud juba neli inimest. Värkseimas kohtusse jõudnud avalduses süüdistatakse Diddyt 17-aastase koolitüdruku grupiviisilises vägistamises ja seksikaubanduses. Intsident leidis aset 2003. aastal ning Jane Doe nimeline naine otsustas nüüd avalikkuse ette tulla, kuna ta on „viimased 20 aastat märkimisväärsetelt emotsionaalselt kannatanud ja juhtunu pärast häbi tundnud ning see on mõjutanud tema isiklikke suhteid“, vahendab Page Six