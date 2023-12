FOTOD | Ikka mahub veel selga! Soome esileedi kandis presidendiballil 13 aasta tagust kleiti, mida kohendati seisusele vastavaks

President Sauli Niinistö abikaasa on alati järginud põhimõtet, et ükski riietus pole mõeldud vaid ühekordseks kandmiseks ning ka sel aastal, mis oli tema viimaseks vastuvõtuks esileedina, otsustas ta oma tõekspidamistele truuks jääda.

46-aastane Haukio tuli kätlemisele kleidiga, mida ta on juba 13 aastat tagasi presidendiballile kandnud. Toona polnud ta vastuvõtul esileedina, vaid tema abikaasa oli siis veel Soome parlamendi spiiker. Kuna toona oli Haukio roll peol tagasihoidlikum ning ta oli ka 13 aastat noorem kui praegu, siis oli eile kantud kleit 2010. aastal hoopis ilma varrukateta. Sel ajal sai Niinistöga aasta varem abiellunud naine teha riietusega palju julgemaid valikuid, kuid oma mehe riigipeaks olemise ametiaja jooksul on ta muutunud aina konservatiivsemaks.

„Kleidi ümbertegemisel oligi kõige tähtsam see, et see sobiks rinnamärkide väärikaks kandmiseks,“ ütles Haukio kolmapäeva õhtul meediale.