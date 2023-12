Nii armas hetk! Liis Lemsalu paljastas oma lapse soo

„Eks see lugu peegelda ka mind ennast ja kuna minu peegeldused on praegu suurel määral seotud ühe väikese ilmakodanikuga, siis ilmselgelt on see meie kahe põimunud lugu,“ lisab Liis. „Antud loo viis oli mul juba aastaid telefonis olemas, kuid väga pikalt pidi ta oma aega ootama. Mul on nüüd niivõrd suur heameel, et see pala lõpuks ilmavalgust näeb. Loo sõnad tekkisid mul samuti väga kiiresti, ehk lõplik kombo valmis väga orgaaniliselt.“