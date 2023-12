Juba sel nädalavahetusel! Tallinnas toimub esimene ekstreem-metal’ile pühendatud festival Sügis Extreme Fest

Festivali korraldab Sügis Productions, kes on sel aastal arvukalt välismaa artiste Eestisse ja Baltikumi tuuritama toonud ning teinud palju tööd, et eksportida Eesti muusikat välismaale. Nende tegutsemise eesmärk on olla kõik-ühes abikäsi muusikutele nende loomingu salvestamisel, kontsertide produktsioonil ja korraldamisel, manageerimisel, merch’i tootmisel, reklaamimisel ning veel paljus muus. 2023. aastal on Sügis Productions korraldanud 11 tuuri kuues eri riigis ning ühel või teisel viisil olnud abiks 90 kontserdil ja muul sündmusel. Nad on teinud töötanud koos 50 erineva artistiga. Pärast tegusat aastat on korraldajate Are ja Samantha arvates korrektne see lõpetada suure pauguga ning festival on selleks suurepärane võimalus, et tuua kokku kõik ekstreemset muusikat austavad fännid.